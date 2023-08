Zona Bianca, Annamaria Bernardini De Pace contro Cristina Seymandi: fa solo illazioni

17 agosto 2023 a

Il caso Segre-Seymandi fa ancora discutere. Se n'è parlato anche nella puntata di "Zona Bianca" del 16 agosto. In collegamento c'era l'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace che ha risposto a una domanda rivolta da Roberto Alessi che si chiedeva: "Le parole della Seymandi lasciano intendere che anche lui possa averla tradita...".

A quel punto l'avvocato matrimonialista non ci ha pensato su due volte e criticato la fondatezza delle parole della stessa Seymandi. "Lei allude soltanto, non si sa niente e non si può discutere - ha detto in collegamento Bernardini De Pace - Il dottor Segre, se deve fare una cosa di questo genere e se l'ha preorganizzata, avrà avuto l'intelligenza di parlare con gli avvocati e di non sbagliare. Se si legge con intelligenza e competenza tutto quello che ha letto in pubblico non si trova niente che violi il codice civile, penale o amministrativo". Per Roberto Alessi non è rimasto altro che accettare la risposta ma ha continuato a mettere in evidenza una contraddizione in termini: "Quindi quella del signor Segre è verità mentre quella di Seymandi è allusione..."