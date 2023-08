Elly Schlein suona la chitarra alla Festa dell'Unità. "Ha straziato Zombie", che stecche

Sullo stesso argomento: Migranti, il Pd è per i porti aperti ma i suoi sindaci non li vogliono

Elly Schlein dopo qualche giorno di riposo imbraccia la chitarra sul palco della festa dell’Unità di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia in Umbria. La segretaria del Pd si è esibita sul palco con un gruppo composto dai vertici locali del partito tra cui il sindaco Matteo Burico, Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d’Italia, e Alessio Meloni, segretario Pd di Castiglione. Estate militante a suon di musica tanto che la Stampa la incorona "rockstar del popolo rosso".

Molto diverso il giudizio, politico ma anche "artistico", di Dagospia che commenta la performance (Schlein ha suonato Before you accuse me di Eric Clapton e Zombie dei The Cranberries). "Ormai è pronta per Sanremo", ironizza il sito, "dopo il karaoke con la sigla di Occhi di gatto, le citazioni pop in direzione dem, il piano suonato da Cattelane i balli al Pride di Milano sulle note di Mon Amour...".

La dem ha avuto l'audacia di "straziare Zombie dei Cramberries", insomma più che per la politica Schlein si "segnala per queste estemporanee uscite musicali. Ma non è che ha sbagliato mestiere?", si chiede Dago e con lui, forse, anche tanti elettori del Pd.