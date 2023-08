Elly Schlein commenta le foto sexy di Andrea Delogu. Che succede su Instagram

20 agosto 2023 a

Nelle ultime settimane l'avevamo un po' persa di vista. Non si sa dove Elly Schlein abbia trascorso le sue vacanze estive ma di certo non è intervenuta per commentare i nodi della p0litica italiana: dal caro benzina all'invasione dei migranti.

Nei giorni scorsi, però, si è rifatta viva sui social proprio dove non ti aspetti. A notarlo è stato il sito "Dagospia" che ha rilevato il commento del segretario Pd sotto un post Instagram della conduttrice e scrittrice Andrea Delogu. La bella e brava Delogu ha postato sul social alcune foto che la ritraggono a passeggio per le strade di Roma il 15 agosto e poi in casa mentre indossa solo un bikini giallo a tema Spongebob. E dopo aver passato in rassegna tutte le foto sexy, Schlein ha commentato il video finale del post, una scena tratta dai Griffin. Questo il commento di Schlein: «Ahah, i Griffin a Ferragosto. Top». Andrea Delogu non ha risposto al segretario Pd e non è neppure chiaro se si conoscano. Ma Schlein ci teneva comunque a farglielo sapere.