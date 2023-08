Elisabetta Gregoraci sulla barca col figlio Nathan, gli hater

Alice Antico 21 agosto 2023 a

Le vacanze estive di Elisabetta Gregoraci procedono a gonfie vele, come lei stessa mostra sui suoi account personali tra sole, mare, divertimento e l’amore di suo figlio. Infatti la conduttrice, in compagnia di suo figlio Nathan Falco, si sta godendo alcuni momenti di relax tra le acque cristalline della Sardegna, una delle mete più gettonate di quest’estate, dove sta trascorrendo dei giorni in barca. Qualche giorno fa, sul suo Instagram ufficiale, la showgirl ha postato una foto con Nathan che li ritrae sorridenti in barca, e ha scritto a corredo: “Mare, pasta e la mia perso a preferita”. Dopo poche ore, il post era già colmo di commenti d’odio da parte degli haters di Elisabetta, che non hanno affatto apprezzato lo scatto, evidentemente. La serie di commenti ostili riguardava soprattutto il fattore economico dietro la vacanza della Gregoraci: gli utenti sostenevano, dunque, che Elisabetta Gregoraci e il figlio fossero su quella barca solo grazie a Flavio Briatore. Che poi non sarebbe nemmeno la prima volta che alla showgirl vengano riservate simili accuse.

“Viva Briatore", ha scritto quindi un hater. Bisogna anche precisare che, sebbene siano ormai passati oltre 6 anni dal divorzio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, i due hanno saputo mantenere un bellissimo rapporto pacifico che ruota intorno a Nathan Falco, la loro priorità. Ciononostante, gli utenti sono sempre pronti a vedere la parte negativa dei fatti e scagliarsi contro Elisabetta. Lei, però, questa volta, non ci ha pensato due volte a rispondere a tono. Così, all’utente che le ha commentato: “Deve campare cento anni Briatore. Te ne vedi bene”, lei ha risposto: “Anche duecento è il papà di mio figlio. Fenomeno».