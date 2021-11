Sant'Elisabetta non passa inosservata, la Gregoraci festeggia così

17 novembre 2021 a

Il suo onomastico non passa inosservato. E nemmeno lei. Così Elisabetta Gregoraci decide di onorare il suo giorno con un post sui social che fa già impazzire il web. La Gregoraci si fa vedere in shorts inguinali in una posa niente affatto casta...

E commenta così: "Buongiorno a tutti ☀️Oggi è Santa Elisabetta! Elisabetta è un nome di origine ebraica che significa “Dio è pienezza”...che si festeggia il 4 gennaio, l’8 luglio, il 5 Novembre oppure il 17 Novembre...e io l’ho sempre festeggiato oggi! Auguri a tutte noi e in modo speciale alla mia amata nonnina! Pensate che la mia mamma ha sempre amato questo nome fin da bambina poi una volta conosciuto mio papà ha scoperto che anche la nonna si chiamava così...ero proprio destinata a questo nome! Un abbraccio".

