Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni, la foto in piscina riaccende il gossip

Una nuova pista ci porta a parlare di nuovo di Belen Rodriguez. Che sarebbe fidanzata con Elio Lorenzoni, imprenditore del settore moto. Adesso spunta una foto in versione famiglia in cui c’è anche Elio, in piscina con Belen. Nessuna traccia, a quanto pare, di Stefano De Martino. L’ultima foto di Belen in piscina con Elio riaccende, dunque, il gossip. Rianima la cronaca rosa, un po’ spenta in questi ultimi mesi. Elio è arrivato sui rotocalchi all’improvviso, dopo essere stato paparazzato al compleanno di Ignazio Moser. Molto feeling e nulla di più. Almeno per adesso.

Stefano De Martino, intanto, ha trascorso l’estate a New York con suo figlio Santiago, nato dalla storia d’amore con Belen Rodriguez. Alti e bassi: l’amore, le nozze, il matrimonio, la separazione e poi il ritorno di fiamma. Ora si parla di una nuova crisi. Il resto è storia di questi giorni.