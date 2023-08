Belen Rodriguez, cervi e colpetti sulla testa: il post che imbarazza De Martino

10 agosto 2023 a

a

a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sulla bocca di tutti da sempre. Tra corteggiamenti, rotture e ripensamenti, non si fa in tempo ad abituarsi ai nuovi equilibri della coppia che già qualche novità irrompe e semina zizzania. La coppia, una delle più amate d'Italia, non si è più mostrata sui social. Il ballerino e l'argentina sembrano aver preso strade diverse per l'ennesima volta. Nelle ultime ore Francesca Fagnani ha annunciato che il conduttore sarà il primo ospite di Belve e molti hanno ipotizzato che tema cardine dell'intervista sarà la sua relazione con Belen. Ora è la showgirl a rompere il silenzio e a pubblicare sui social dei video che non lasciano spazio all'interpretazione.

In queste ore Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story in cui si dà dei “colpetti” sulla testa e un post con dei cervi pic.twitter.com/L8suj8vYn1 — Trash Italiano (@trash_italiano) August 10, 2023

In un primo momento, la conduttrice ha postato su Instagram un video in cui si riprende e con le mani batte dei colpetti sulla testa. Il gesto è sembrato a tutti un diretto riferimento al tradimento di Stefano De Martino. Ad avvalorare questa tesi è poi apparso un nuovo filmato. In sottofondo Experience di Ludovico Einaudi. In primo piano un gruppo di cervi. Gli utenti non hanno potuto non commentare la mossa dell'argentina. Se qualcuno ha apprezzato l'ironia, qualcun altro le ha puntato il dito contro.

Corona spiazza Belen: il nome della nuova fiamma di De Martino

Tra i tanti like che il post dell'argentina ha attirato, non è passato inosservato quello di Emma Marrone. La cantante fu tradita proprio da De Martino e con Belen durante la sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi.