Belen e De Martino, Corona sgancia la bomba: lui ha una nuova fiamma

05 agosto 2023 a

La difficile storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra aver subito, ancora una volta, una battuta d'arresto. Da settimane ormai i due non vengono più avvistati insieme né circolano sul web scatti che li ritraggono in sintonia. I fan della coppia, preoccupati, cercano indizi sui profili social dei diretti interessati, provando a cogliere i dettagli più nascosti. A lanciare un vero e proprio scoop, però, è stato Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, non nuovo a sganciare bombe di gossip, ha fatto nome e cognome della presunta nuova fiamma del ballerino.

"Non è come avete letto in giro. La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati sei mesi fa. Lui adesso è concentrato sul lavoro. Lei mi ha anche fatto delle confessioni, perché come sapete siamo amici", ha scritto Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. Secondo l'imprenditore, il conduttore avrebbe addirittura intrapreso una nuova relazione con una famosa influencer e attrice, in precedenza fidanzata di Fred De Palma e Giacomo Giorgio.

Si tratterebbe di Beatrice Vendramin. "Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso", ha spiegato Corona. Per ora mancano conferme o smentite. Il tempo porterà le risposte.