Pep Guardiola ricorda Carlo Mazzone: cosa mi ha insegnato

20 agosto 2023 a

a

a

La morte di Carlo Mazzone ha scosso l'intero mondo del calcio. Sono tanti a ricordare l'uomo e l'allenatore. Tra questi anche un top come Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City che giocò nel Brescia allenato da Mazzone e che è stato intervistato nel corso del Tg1 andato in onda domenica 20 agosto.

Quella folle corsa sotto la curva dell'Atalanta: il video clamoroso | GUARDA

"Era un allenatore di pelle, un uomo che diceva le cose in faccia - Non aveva paura di andare contro il potere. Amava guidare le squadre provinciali e sapeva che vincere una partita era come vincere un campionato con una grande squadra. Sapeva far gruppo e non trattava tutti allo stesso modo. Sapeva che Baggio non doveva essere trattato come Guardiola. L'immagine di Mazzone che corre sotto la curva è un'immagine mitica mentre cercava di controllare l'impulso che aveva sempre. Non so quanti titoli ha vinto Carlo nella sua storia. 80 mila persone in piedi si possono avere soltanto quando tu sei davvero grane e non per i trofei che vinci. Diceva a me piace la bassa classifica. Mi piace lottare là sotto. Ho imparato a non mollare mai. Quando tu pensi che non c'è nessuna possibilità di salvarsi, sempre ce n'è una e lui era un maestro in questo".