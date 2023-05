Premier League, il Manchester City è campione d'Inghilterra. Inter avvisata

20 maggio 2023 a

Il Manchester City si laurea campione d’Inghilterra per la terza volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei stagioni. Decisiva è stata la sconfitta dell’Arsenal per 1-0 in casa del Nottingham Forest di questo pomeriggio, in una gara valida per la 37ª giornata della Premier League. Il gol di Awoniyi al 19’ sancisce due verdetti in un colpo solo: non solo il titolo per il Manchester City ma anche la contestuale salvezza del Forest. In classifica, il City con 85 punti mantiene 4 punti di vantaggio sui londinesi che hanno una sola gara ancora da giocare contro le tre dei citizens. In coda, invece, il Nottingham si porta a quota 37 punti, +6 sul Leeds terzultimo.

La squadra di Pep Guardiola punta ora a realizzare uno storico Tripletè con la Fa Cup e la Champions League, eguagliando i cugini del Manchester United. I citizens affronteranno proprio i Red Devils il prossimo 3 giugno a Wembley per la finale della Fa Cup, mentre il 10 giugno l’ultimo appuntamento della stagione con la finale della Champions League ad Istanbul contro l’Inter, una delle tre squadre italiane arrivate in una finale europea in questa stagione. Quello odierno è il nono titolo di campione d’Inghilterra per il City nei suoi 143 anni di storia. Da annotare la stagione da applausi di Erling Haaland, autore di un incredibile record di 36 gol alla sua annata d’esordio in Premier League.