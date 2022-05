Il trasferimento del secolo: Erling Haaland va al Manchester City di Pep Guardiola. Boom di calciomercato

10 maggio 2022 a

Un crack del calciomercato. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Manchester City ha confermato «di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell’attaccante Erling Haaland dal 1 luglio 2022». Sarebbe questo il primo colpo di un calciomercato che, a poco meno di due mesi dall’apertura ufficiale, si prospetta già rovente. Haaland ormai da un po' era finito nel mirino dei Citizens, soprattutto per il suo exploit una volta arrivato a Dortmund direttamente dal Salisburgo: in Germania dal 2020 ha realizzato 61 gol in 66 presenze ufficiali con la maglia giallonera, venendo eletto la scorsa stagione giocatore dell’anno in Bundesliga, oltre ad essere nominato nella squadra dell’anno in Champions League, di cui è stato capocannoniere con 10 reti segnate alla prima stagione europea completa. Il classe 2000, dovesse andare in porto l’operazione, che come sottolineato dallo stesso club inglese, «rimane soggetta all'accordo sui termini finali con il giocatore», andrà a rinforzare e non di poco la già super corazzata di Pep Guardiola. I Citizens si assicurerebbero gol, potenza e qualità per svariati anni con il bomber 22enne.

Si muovono sul calciomercato anche le altre squadra. Un attaccante che fa la differenza: questa la richiesta di Xavi per il suo Barcellona. Non una missione semplice per i dirigenti blaugrana: ormai perso Haaland e con il Bayern che non fa sconti per Lewandowski, secondo il Mundo Deportivo il club valuta l’ipotesi Sadio Manè, 30enne attaccante del Liverpool che ha ancora un anno di contratto con la società di Anfield. Piace anche l’altro attaccante dei ’reds’, il 29enne Mohamed Salah le cui richieste economiche, però, sarebbero irraggiungibili per i catalani. Mané, invece, sarebbe felice di giocare in Spagna e di vestire la maglia azulgrana.

