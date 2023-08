Carlo Mazzone, quella folle corsa sotto la curva dell'Atalanta: il video cult

19 agosto 2023 a

Addio a Carlo Mazzone, per tutti Carletto, ddecano degli allenatori italiani e simbolo della storia della Roma e non solo. Dopo che si è diffusa la notizia della sua morte a 86 anni, infatti, sui social sono tornate a scorrere le immagini di quel famoso derby lombardo del 30 settembre 2001: allenatore del Brescia dove giocava Roberto Baggio, al gol del 3-3 segnato a tempo scaduto proprio dal Divin Codino, Mazzone fu protagonista di una clamorosa corsa sotto la curva dell’Atalanta.

"Ma ve lo giuro, non volevo andarmi a cercare rogne, ma ciò che accadde sugli spalti mi fece stare male, mai viste e sentite certe cose in quasi 40 anni di carriera. Noi andammo in vantaggio con Baggio, forse festeggiammo troppo e infatti l’Atalanta ce ribaltò e si portò sul 3-1. In campo era una battaglia, ma mi dava più fastidio sentire già a fine primo tempo dalla curva dei bergamaschi i cori beceri che mi trafissero er core: 'Carletto Mazzone romano de m…, Carletto Mazzone figlio di p…' e altro ancora", raccontò al Giorno Mazzone - Non lo accettai, soprattutto pensando alla mia povera mamma che mi era morta giovanissima fra le mie braccia. Me venne il sangue agli occhi perché non era solo un’offesa nei miei confronti, si volevano colpire i miei affetti. Dissi al mio vice Menichini: 'Nun ce sto, nun ce vedo più, me stanno a fà impazzì de rabbia. Mo’ vado e li meno'. Poi andai dal quarto uomo e gli dissi: “Stamme bene a sentì, tu devi scrivere tutto sul tuo taccuino, perché mo t’avviso che sto fuori de testa. Se pareggiamo scrivi tutto”, il ricordo dell'allenatore qui di seguito il video della scena che divenne presto un emme del web.