Britney Spears e il divorzio dal terzo marito. L'ultimo post sui social

E' finita dopo appena 14 mesi la fiaba di Britney Spears e Sam Asghari, il terzo marito della popstar che ha chiesto il divorzio. Nessuna conferma ufficiale dalla coppia anche se la notizia circola ormai da ore sulla stampa Usa. Ieri la 41enne Spears ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in spiaggia, sorridente e in sella a un cavallo. "Ne comprerò presto uno", annuncia Britney, senza fare accenno ai motivi della presunta crisi coniugale.

La proposta di matrimonio di Sam Asghari, di professione istruttore di fitness, a Britney Spears è arrivata a settembre 2021 e la coppia si è poi sposata a giugno 2022. Nozze da star per la cantante di "Toxic" e "Oops, I did it again", a cui parteciparono celebrità come Paris Hilton, Madonna e Drew Barrymore. Oggi Britney è una donna serena, che ama i suoi due figli Jayden James e Sean Preston, avuti dal precedente marito Kevin Federline. Ma a lungo la sua libertà è stata limitata dalla conservatorship impostale dal padre, che per anni ha preso per la Spears qualunque tipo di decisione e gestito personalmente il denaro della figlia.

La presunta fine del rapporto con Sam non sancisce però il più breve matrimonio della star. Britney, infatti, è stata sposata per sole 55 ore nel 2004 con l'amico d'infanzia Jason Alexander. Poi le nozze con Federline dal 2004 al 2007 e la nascita dei figli, a cui è sempre stata estremamente legata.