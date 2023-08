Segre-Seymandi, Bernardini De Pace fulmina Abbate: "Tradimento meritato? Orrore"

17 agosto 2023 a

La storia di Massimo Segre e Cristina Seymandi sta catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica ed è argomento di dibattito anche nelle più seguite trasmissioni televisive. Nel corso dell'ultima puntata di Zona bianca, infatti, il conduttore Giuseppe Brindisi ha proposto ai suoi ospiti di esprimersi su quel party di nozze della Torino bene finito in disgrazia. A commentare la scelta del banchiere di rinfacciare i tradimenti alla presunta futura moglie davanti a una platea di invitati impietriti è stato Carmelo Abbate. Il giornalista ha condannato senza mezzi termini il commercialista, asserendo che l'infedeltà è sempre meritata.

A prendere la parola per prima è stata Concita Borrelli. "Quest'uomo con la voce tremante, quest'uomo addolorato, ha rilasciato una dichiarazione. Un uomo riservato, un torinese, una persona conosciuta, ha fatto un gesto che mai avrebbe fatto nella sua vita. Per arrivare a questo gesto, noi dobbiamo chiederci che cosa è successo", ha detto la scrittrice. Quindi ha ribadito: "Tutto non lo sapremo. Certamente non ci sono fazioni e non c'è moralismo da parte mia, ma se quest'uomo ha parlato in questo modo, c'è una sofferenza che noi dobbiamo rispettare".

L'intervento di Borrelli è finito nel mirino di Carmelo Abbate. "Io parto dal mio pensiero che è un dogma per me", ha premesso il giornalista. Poi la massima: "Le corna, quando capitano, sono sempre meritate. Sempre e senza eccezione alcuna". Quindi il giornalista ha ripetuto: "È il mio pensiero di base. Le corna sono sempre, sempre meritate". In collegamento con lo studio, Annamaria Bernardini De Pace non ha potuto non intervenire. "Che orrore!", ha scandito in diretta tv. Abbate ha rincarato la dose: "È un cornuto ferito che fa un gesto patetico". "Ma che orrore, non si può definire con questo disprezzo il dolore enorme del tradimento", ha aggiunto la matrimonialista più famosa d'Italia.