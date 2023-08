Massimo Segre, la poesia di Ferragosto scatena i social: "Ci ha ripensato?"

16 agosto 2023 a

a

a

Dopo il clamore per il video in cui scarica la fidanzata Cristina Seymandi alla festa di annuncio del matrimonio accusandola di tradimento, il banchiere e commercialista di Torino, Massimo Segre, ha un grande seguito anche sui social. Tanti utenti gli scrivono in pubblico e in privato su Facebook, esprimendogli sostegno e vicinanza. Lui afferma di rispondere ai tanti messaggi, anche se con una certa fatica vista la mole di utenti che lo contattano. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, inoltre, ha pubblicato una poesia, presumibilmente autografa, che ha scatenato le fantasie di tanti follower. Cosa dice? Ecco il testo: "Ferragosto 2023. Fuochi artificiali finiti col botto; Giornata di ferragosto conclusa, Rifletti su tante questioni, Ringrazi di stare in salute. Sdraiato sul tetto di casa la brezza leggera ti sfiora, ascolti il lieve sciabordio del mare e le rade voci soffuse in lontananza; cerchi le ultime stelle cadenti, anche per esaudire altrui desideri, protetto da una coperta di stelle. La grandezza del Creato Ti avvolge e Ti sommerge".

"Diffusione di dati", chi rischia grosso per il nozze-gate: "Istruttoria"

Ebbene, molti ci vedono una sorta di evoluzione delle posizioni di Segre, segnale di un possibile dietrofront: "Ripensamenti? 'Esaudire altrui desideri' potrebbe essere un indizio...", scrive un utente. Altri approfittano del post per attestati di stima: "Massimo Segre spero un giorno di incontrarLa per stringerle la mano. Oggi desidero ringraziarLa per avere con garbo e fermezza rivalutato il sentimento della fedeltà e della lealtà. Molti dei suoi lettori ci siamo identificati in Lei e compiaciuti di come ha gestito la vicenda. Spero la vita le riservi migliori fortune". "Le 'corna' o meglio la slealta' di chi carpisce la vita altrui, depredando i sogni dei propri compagni come se fosse un diritto acquisito non gliele invidio, perché quel pari dolore l'ho provato e conosco la profondità della ferita che provoca, però una cosa gliela invidio, la pacatezza, la fermezza, tenute mentre si esponeva al pubblico ludibrio, spezzato ma non piegato", scrive una donna. Tanti i commenti di esegeti delle parole, in realtà piuttosto enigmatiche, del vip torinese. "Sei pure poeta...", scrive una "fan".