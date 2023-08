Segre-Saymandi, si muove il Garante della privacy: chi rischia grosso

14 agosto 2023 a

Chi ha diffuso il video del discorso di Massimo Segre, il quasi sposo torinese che ha accusato di tradimento la compagna Cristina Seymandi facendo saltare il matrimonio durante la festa di fidanzamento, aveva le "basi giuridiche" per farlo? Nella telenovela dell'estate irrompe il Garante della privacy che lunedì 14 agosto fa sapere di aver aperto un'istruttoria sul caso di Torino. L'autorità a tutela dei dati riservati indagherà relativamente alla diffusione del video in cui si vede il commercialista e banchiere lasciare la compagna e collega davanti agli ospiti impietriti: "’istruttoria - si legge in una nota del Garante - sarà, in particolare, volta a accertare il possesso da parte dei diversi soggetti che hanno proceduto, a diverso titolo, anche attraverso video, alla diffusione dei dati e dei contenuti in questione, di un’idonea base giuridica".

Il video diffuso in rete, e diventato subito virale, è stato registrato nel corso di una serata organizzata per annunciare il matrimonio della coppia ma finita col clamoroso discorso di Segre che ha rivelato di essere a conoscenza di una presunta relazione extraconiugale della futura moglie, e per questo, di volere porre fine alla relazione. Il video è finito presto sui social e su alcuni media locali, da lì il giro del web. Sulla vicenda si sono espressi anche esperti e giuristi. Se ad esempio l'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace è schierata apertamente con lui ("Un genio, da sposare" ha detto), l’avvocato Davide Piazzoni, esperto in diritto di famiglia ha spiegato che Seymandi non avrebbe la strada spianata in tribunale in caso di denuncia e potrebbe a sua volta subire un'azione legale. Infatti secondo quanto riportato nei giorni scorso dalla Stampa la donna ha dato mandato a un avvocato di tutelarla nelle sedi opportune, ma anche lui starebbe valutando azioni legali per l'ondata di fango. Il garante della Privacy fornirà elementi utili, a l'una o all'altro.