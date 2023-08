Diletta Leotta, la foto col pancione in Sicilia fa il giro del web

14 agosto 2023 a

Siamo ormai agli sgoccioli. La gravidanza di Diletta Leotta sta per finire e la futura mamma si fa ritrarre in tutta la sua bellezza sulle spiagge della sua amata Sicilia. Accanto a lei l'immancabile compagno e futuro papà, il portiere tedesco Loris Karius.

Questa volta, però, un dettaglio non sfugge ai fan e ai follower sui social. Alcuni mettono in risalto la durata della sua gravidanza. "La gravidanza più lunga della storia dell'umanità, nove anni non mesi". E un altro: "Non capisco da che lato sei incinta".