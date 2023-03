Diletta Leotta incinta? Lacrime e annuncio social dopo le indiscrezioni sulla gravidanza

24 marzo 2023 a

“Presto saremo tre”. Diletta Leotta è incinta ed è la stessa conduttrice televisiva e volto noto di Dazn ad aver dato l’annuncio in un post su Instagram. Un’ufficialità che pone fine a tutte le speculazioni degli scorsi giorni e le indiscrezioni su un pancino lievitato - e non passato inosservato nelle apparizioni televisive - che aveva fatto sospettare in molti su una gravidanza. “Vi dobbiamo dire una cosa… Ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!” le parole di Leotta sul social network a corredo di un video che la vede abbracciare e baciare il suo Loris Karius sul divano di casa, con lei che si deve far asciugare le lacrime per l'emozione del momento. Leotta, 29 anni, e il portiere del Newcastle, 31 anni, si sono conosciuti a Londra lo scorso ottobre e da allora sono diventati inseparabili. E ora dopo pochi mesi hanno deciso di mettere su famiglia, con l’imminente arrivo di un bebè (non è stato rivelato il sesso) per una delle coppie più in vista del mondo del calcio.