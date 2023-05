Diletta Leotta, imprevisto alla prova di cambio pannolino: hater scatenati

Alice Antico 14 maggio 2023 a

In questi giorni sta facendo il giro del web, è al centro delle ironie ma anche delle aspre polemiche sui social. Cosa? Il video virale di Diletta Leotta alle prese con il primo cambio di pannolino…che non è andato proprio benissimo. Certo, i mostri da tastiera sono sempre pronti a sfoggiare uno dei loro attacchi, questo è anche da considerarsi. E poi, non lo fanno più solo quando è davvero necessario riprendere un atteggiamento o un'azione sbagliata, ma anche per incentivare le ‘risse mediatiche’. Premesso ciò, è pur vero che la Lotta si è dimenticata di allacciare le due alette del pannolino e, così, la bambola è rimasta nuda. Imparerà! Ci siamo passati tutti. Anche i papà.

Ad ogni modo, sempre in quelle circostanze, cioè alla “Milano Football Week” Diletta ha parlato, oltre che di calcio, anche di come sta vivendo la maternità. “Ogni giorno scopro una cosa nuova. È un periodo molto bello della mia vita. Sono anche più sensibile, mi emoziono spesso. Piango molto. Non lo nascondo…”- ha dichiarato con sincerità. “Un esempio? Quando ero a Napoli, durante la sfida con la Salernitana, ho pensato: “Peccato che mia figlia non sia già qui con me a vedersi lo spettacolo”. Mi sarebbe piaciuto farle vedere i colori, l'amore e l’entusiasmo di una città”- ha poi continuato.

La bambina nascerà a metà agosto e “sicuramente sarà bionda” grazie anche al suo papà- ha detto la showgirl. Ormai manca solo il nome! E a tal proposito, Diletta ha confessato che: “È una grande diatriba, ma lo troveremo presto. I tifosi del Napoli me ne hanno consigliato un paio: Cira, Luciana, Sole Mia... Adesso ne parlerò con Loris. Chissà…".