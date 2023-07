Diletta Leotta lascia di stucco Loris Karius: "Volevo un maschietto"

Francesco Fredella 21 luglio 2023 a

“Mi prometti che ti alzerai di notte e la cambierai e mi aiuterai a fare queste cose?”. Lui ha risposto: “Penso che sia una partnership e che dobbiamo lavorare insieme e non dovremmo lasciare tutto il lavoro a una persona sola. Vedremo, ma dovremo lavorare insieme”. La coppia Diletta Leotta – Loris Karius si confessa, face to face, nel podcast che sta diventano virale. La giornalista, che è incinta al nono mese, racconta gli ultimi giorni. E intanto lui dice: “Sarò un padre ‘super cool’. Un giorno sarò un buon amico per lei, quando crescerà, ma all’inizio cercherò di darle una vita buona e lasciarle prendere le sue decisioni. L’aiuterò qualsiasi sia la direzione che vuole prendere”.

La chiacchierata va avanti a ritmo serrato. “Non si può essere completamente preparati per questo, ci sarà molto caos penso, ma sono positivo e forse non ho ancora realizzato bene. Le cose cambieranno, il modo in cui vedi le cose, le tue priorità saranno diverse”, tuona la Leotta. Loris, invece, dice che vorrebbe che sua figlia prendesse da Diletta: “Sei sempre positiva, e sempre di buon umore. Sei sempre amichevole e aperta con le altre persone”. Poi il colpo di scena della giornalista: “Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto ‘No, volevo un maschietto’". L’ex portiere del Liverpool aggiunge: “Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute. Non è vero che preferivo una femmina, anche con un maschietto un padre può fare tante cose, ma per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”.