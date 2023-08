Maurizio Costanzo, il retroscena della figlia: "Maria De Filippi è stata la prima a..."

11 agosto 2023 a

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto enorme tanto nelle persone a lui più care quanto ai numerosi telespettatori che l'hanno seguito con affetto nel tempo. Il giornalista ha rivoluzionato il mondo della tv e dei talk-show, lasciando una traccia indelebile. A distanza di tempo dall'ultimo saluto, la figlia Camilla Costanzo ha scritto un lungo articolo su la Repubblica in ricordo del padre. "Papà è stato prima di tutto il suo lavoro. Non ho mai conosciuto nessuno con una passione così grande per il proprio mestiere. Credo sia il motivo per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni"; questo l'incipit.

"Eppure è stato padre e non solo per noi figli. Vedeva negli altri quello che nemmeno loro vedevano di sé stessi. Per questo è stato mentore per molti, ha cambiato destini e aiutato chi era in difficoltà", ha continuato. "Il successo e la fama hanno lasciato intatta la sua umanità e la curiosità per l’animo umano. Non ha mai smesso di essere quel ragazzo timido e grassottello che, fin da piccolo, sognava di fare il giornalista fingendo di commentare il giro d’Italia usando un portasapone come microfono", ha aggiunto Camilla.

Quindi la figlia del noto giornalista ha rivelato ai lettori di la Repubblica gli aspetti che nessuno conosce del padre. "Tra l’altro era un misantropo, non amava le feste o le cene e se da giovane era costretto alle pubbliche relazioni, a un certo punto ha smesso del tutto. La verità è che si divertiva solo lavorando. Il resto lo annoiava", ha detto Camilla Costanzo, per poi virare verso il rapporto tra il padre e Maria De Filippi. "Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate", ha raccontato.