Torino, salta il matrimonio Segre-Seymandi. Ferilli a valanga: "Orrore"

Quello che doveva essere il party di annuncio di nozze della coppia della Torino bene è finito in modo inaspettato per gli invitati. Il video, che riprende il momento in cui il finanziere promesso sposo ha rinfacciato alla sua futura moglie le storie avute durante il loro periodo di convivenza, ha fatto il giro del web. Nelle ultime ore Massimo Segre, noto commercialista e banchiere vicino a Carlo De Benedetti e Cristina Seymandi, già collaboratrice dell’ex sindaca Appendino, passata poi con Paolo Damilano, sono finiti un po' sulla bocca di tutti. A sferrare un attacco durissimo è stata anche Sabrina Ferilli che, senza mezzi termini, ha condannato entrambi i protagonisti della bizzarra vicenda.

Poche, dirette, parole, quelle usate dall'attrice romana che, con una storia su Instagram, ha puntato il dito contro Massimo Segre e Cristina Seymandi. "Provo molto imbarazzo e vergogna sia per lui che per lei", ha scritto Sabrina Ferilli. Quindi ha aggiunto: "Che orrore".

Ma non è finita. La celebre attrice, forse interessata all'epilogo di questa storia fuori dal comune, ha ripubblicato sul suo profilo Instagram l'articolo della scrittrice Elena Loewenthal apparso su La Stampa. "Con quei cinque minuti di invettiva, per quanto a voce sommessa, ferma, impassibile, lui dona a lei una schiavitù irredimibile, quella della gogna pubblica, sciorinando i tradimenti di lei e traendone un sadico piacere. È una scena scabrosa che mette in luce il peggio che può esserci in una relazione": questo l'estratto dell'articolo ripubblicato dall'attrice. Sabrina Ferilli ha commentato seplicemente con le emoticon dell'applauso.