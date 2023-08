Torino, il matrimonio saltato finisce ancora peggio: "Valuta una denuncia"

10 agosto 2023 a

A Torino da giorni non si parla d'altro che del matrimonio saltato tra Massimo Segre, banchiere e commercialista figlio di una storica collaboratrice di Carlo De Benedetti, e Cristina Seymandi, professionista con il pallino della politica, già collaboratrice dell’ex sindaca Appendino passata poi con Damilano. La voce passata di bocca in bocca è diventata realtà nota a tutti quando sono apparsi i video del discorso dell'uomo, uno dei più in vista della Torino bene: la festa per celebrare una proposta di matrimonio già saltata causa Covid e altri impedimenti stava filando liscia quando Segre ha preso la parola.

"Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene, ancora più del proprio. In questo caso, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. In particolare, un’altra persona, un noto avvocato. E so anche che prima di lui ha avuto una relazione con un noto industriale", le parole scandite davanti agli invitati pietrificati. "Non pensiate mi faccia piacere fare la figura del cornuto, davanti a tutti voi - ha continuato - Cristina è talmente in gamba a raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui termino la mia convivenza".

Chiusa la porta sentimentale, Segre apre a un possibile futuro professionale per la coppia: "Ti confermo la mia stima lavorativa. Quando tornerai dal viaggio, potremo discutere della nostra collaborazione", ma il viaggio a Mykonos che avrebbero dovuto fare insieme, "tutto pagato", "lo puoi fare con il tuo avvocato". A quel punto il dj ha fatto partire nuovamente la musica, ma nessuno aveva più voglia di festeggiare. Sia la coppia scoppiata che gli invitati muti e scioccati. Su blog e siti locali ora si scatenano le voci: chi sono il "noto avvocato" e il "noto imprenditore"? Il Corriere della sera parla invece di un epilogo ancora più amaro: un "possibile secondo tempo: una denuncia per violenza privata che Cristina Seymandi pare stia valutando". Insomma, altro che tornare a lavorare insieme nelle diverse attività in cui la ex coppia era impegnata insieme.