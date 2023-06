Guerra Russia Ucraina. Sabrina Ferilli spiazza tutti: la frase choc su Zelensky

26 giugno 2023 a

Il tentato golpe di Yevgeny Prigozhin ai danni dello zar Valdimir Putin è stato ed è al centro di numerosi dibattiti. Il capo delle milizie mercenarie ha fatto vacillare la forza del Cremlino e messo in stato d'allarme il mondo intero. L'insurrezione armata che ha minacciato la Russia ha attirato l'attenzione di giornalisti, opinionisti e personaggi dello spettacolo. A far discutere è stato un intervento di Sabrina Ferilli. L'attrice, sul suo profilo Instagram, non si è trattenuta e ha commentato quanto accaduto con toni forti.

"I traditori mi fanno orrore", ha scritto Ferilli in una storia su Instagram subito dopo il tentato colpo di Stato organizzato da Prigozhin, il leader delle milizie private che, dopo aver minacciato Putin, si sono fermate a 200 km da Mosca. Nella storia dell'attrice romana è stata riportata anche una dichiarazione fatta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "La debolezza della Russia è evidente". Sabrina Ferilli ha reso pubblica una sua riflessione a riguardo e ha aggiunto: "Disse l’uomo più sopravvalutato e foraggiato da mesi con soldi e armi da tutto il mondo. Follia!", tirando una frecciata a tutti coloro che hanno sempre sostenuto il Paese aggredito, l'Ucraina.

Successivamente, dopo aver appreso la notizia del ritiro di Prigozhin e delle sue truppe grazie alla mediazione del presidente bielorusso Lukashenko, l'attrice ha ripreso un titolo di giornale, "Torniamo indietro per non spargere altro sangue", è tornata sull'argomento e ha digitato parole forti: "Scellerati. Chissà ora consigliati da chi". L'intervento di Ferilli ha scatenato gli utenti che, su Twitter, le hanno puntato il dito contro: "Non possiamo fornire armi e soldi, ma chi dovremmo ammirare? Quel sanguinario di Putin?", "Bisognerebbe lasciare campo libero a Putin e a tutti i suoi sostenitori?", "Mi stava pure simpatica, ma queste sono affermazioni squallide e sciocche". Per ora l'attrice, sebbene sia finita nell'occhio del ciclone, non ha fornito spiegazioni su queste sue dichiarazioni.