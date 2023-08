Il premier albanese dopo il meme sugli italiani elogia Meloni: "È grande"

10 agosto 2023 a

L'Albania sta diventando una delle mete preferite dagli italiani durante il periodo estivo, soprattutto a causa del caro prezzi. Sul tema, con ironia, è intervenuto il premier albanese Edi Rama. Con un meme in cui vengono messi a confronto il flusso dei turisti italiani in Albania di questa estate e lo sbarco degli albanesi nel 1991 sulle nostre coste, il primo ministro dell'Albania è finito al centro dell'attenzione. Proprio Edi Rama ha chiarito le sue intenzioni, in collegamento con l'Aria che tira, il talk-show di politica e di attualità di La7.

Come ha sottolineato il conduttore Francesco Magnani, l'Albania sta vivendo un momento d'oro per quanto riguarda il turismo. Qual è il motivo di questo successo? A rispondere è stato direttamente Edi Rama: "Non è un segreto ma un lavoro fatto con grande passione e pazienza. Siamo riusciti a liberarci da quello stigma che avevamo addosso dagli Anni Novanta, eravamo visti come un paese pieno di criminali e di poveri emigranti. Per gli italiani l'Albania è casa loro, noi ci sentiamo italiani e siamo molto legati all'Italia", ha detto.

Sul post che il premier albanese ha pubblicato (in cui vengono confrontati l'esodo degli albanesi del 1991 e quello in direzione contraria degli italiani verso l'Albania), ha spiegato: "Siete il Paese di tante cose meravigliose e una delle meraviglie dell'Italia è stata per anni la capacità di riderci sopra, state perdendo questa capacità e fate polemiche su ogni cosa, prendendo sul serio ogni cosa".

Per concludere Edi Rama ha espresso il suo parere sul governo Meloni. "Io sono socialista", ha ammesso in prima battuta. Quindi ha continuato: "Ma sono un vecchio fratello d'Italia e mi sento molto vicino a Giorgia Meloni, così come Giorgia è una giovane sorella d'Albania, è veramente grande. Il nostro sogno è di far parte dell'Europa". È seguito un breve commento sulla gestione dei migranti, strizzando l'occhio al premier Meloni: "L'Europa lascia la patata bollente all'Italia. Se l'Europa è l'Europa unita, Lampedusa deve essere l'approdo in Europa. A volte è brava a fare la morale, quando poi c'è da metterci la faccia ce la mette solo l'Italia".