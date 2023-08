Renzi, la foto della ferrata e lo sfottò a Conte: "Ho rischiato di più quando..."

10 agosto 2023 a

Anche i leader politici sono in vacanza. Tuttavia, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro. Questa volta a finire al centro dell'attenzione è stato un post pubblicato da Matteo Renzi sul suo profilo Instagram ufficiale. Il Presidente di Italia Viva ha deciso di rendere pubblica una foto che lo ritrae mentre si cimenta in una ferrata. Concentrato e attento a non fare passi falsi, Renzi, secondo quanto si percepisce dallo scatto, sembra un frequentatore delle montagne. Fino a qui nulla di strano. A scatenare l'ilarità dei follower, però, è stata la didascalia a corredo della fotografia.

Per commentare la foto che lo immortala con un piede sulla roccia e uno sulla pedana, il leader di Italia Viva ha usato una buona dose di ironia e ha scritto: "Combatto le vertigini! Ma tranquilli: ho rischiato molto di più quando abbiamo mandato a casa Conte per portare Draghi". La battuta rimanda ovviamente al 2021, quando Renzi fu il principale protagonista dell'operazione.

Alle risposte di alcuni detrattori Matteo Renzi ha ribattuto in maniera diretta. "Divertiti e non pensare sempre al presidente Conte che non sei degno di nominarlo", ha scritto qualcuno. Il Presidente di Italia Viva ha replicato senza tanti giri di parole: "Io non lo nomino. L'ho soltanto mandato a casa".