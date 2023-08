In Onda, “sennò mi cacci...”. Telese si arrabbia, scoppia il caso ‘giacca'

09 agosto 2023 a

a

a

Qualche frizione, con il sorriso, durante la puntata del 9 agosto di In Onda, il talk show pre-serale di La7 che vede Marianna Aprile e Luca Telese alla conduzione. È proprio quest’ultimo ad aprire la trasmissione snocciolando gli argomenti dell’appuntamento televisivo e presentando poi gli ospiti presenti: “I nostri ospiti sono l’ex ministro Stefano Patuanelli, del Movimento 5 Stelle, il collega Fabio Dragoni, gli avevamo chiesto di mettersi una giacca, non l’ha fatto, pazienza, e la nostra straordinaria professoressa Nadia Urbinati, sempre la luce che ci porta alto in queste serate. Ma c’è conduttrice 1, che disapprova”. Telese lancia quindi una bordata a Dragoni, con le evidenti risate di Aprile, che lancia immediatamente la pubblicità, non prima di aver risposto ironicamente al compagno di conduzione: “Vado a mettermi una giacca sennò mi cacci…”. L’inquadratura si allarga e si nota che tutti gli ospiti ridono per il siparietto portato avanti da Telese, compreso lo stesso Dragoni, collegato e apparso in tv con una camicia.

Incredibile Viola, stronca il vino ma "apre" alla cannabis libera

Passano i minuti e c'è un colpo di scena, con Dragoni che appare con una giacca addosso: "Intanto spero che vi emozionerete perché mi sono messo la giacca, attendo il vostro deferente saluto". "Molto autorevole" replica Telese, "apprezziamo molto" il commento di Aprile.