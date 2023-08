Fausto Bertinotti, gelo nell'intervista a due. La moglie Lella: "Ho votato Conte"

Francesco Forgione 09 agosto 2023 a

Lella Bertinotti, moglie di Fausto, non nasconde la discrepanza politica creatasi nella coppia: “Oggi la politica ci divide”. Infatti alle ultime elezioni Fausto Bertinotti ,ex segretario di Rifondazione Comunista, ha scelto di votare: “per la cosa più a sinistra che c’era sulla scheda, Potere al popolo. Così, l’ho detto a Lella, sono sicuro che non eleggo nessun parlamentare”. La moglie, Gabriella Fagno ha votato in maniera differente: “Per qualche anno non ho votato, alle ultime elezioni ho scelto il Movimento 5 Stelle”.

Oltre alle divergenze politiche con il marito, Lella Bertinotti in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” parla anche del periodo buio vissuto da Fausto in passato: “In un periodo non ci siamo divertiti, tutt’altro”. Quando cadde il governo Prodi nel '96: "Fausto aveva avuto un coraggio incredibile a prendere quelle decisioni. Alcuni amici smisero per un certo periodo di invitarci. E in alcune cene fui anche costretta ad alzare la voce per difenderlo”. Questo perché gli veniva rinfacciato di “aver fatto tornare Berlusconi”. Lella racconta: “una volta mi misi a urlare: 'Ma allora non sapete neanche la storia. Caduto Prodi, arrivarono i governi D’Alema e Amato, sempre di centrosinistra. Poi è finita la legislatura e voi non siete stati in grado di battere Berlusconi!’”