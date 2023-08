Travis Scott, concerto da bollino rosso a Roma. Raddoppiata la security

07 agosto 2023 a

Grande attesa al Circo Massimo per il concerto evento di Travis Scott. Il rapper americano dei record torna in Italia dopo poco più di un mese per "infuocare" la città di Roma che, così, si conferma la Capitale degli show dell'estate 2023. Si tratta della prima data in assoluto dopo il lancio del film ‘Circus Maximus’, sceneggiato dal rapper, e del tanto atteso album ‘Utopia’, usciti rispettivamente il 28 e il 29 luglio. Nel live l’artista porterà il suo repertorio ma celebrerà anche per la prima volta il suo nuovo lavoro discografico.

È prevista la presenza di 70mila persone e questo comporta la variazione della viabilità cittadina con chiusure in tutte le zone limitrofe al Circo Massimo. Il concerto sarà blindato e controllato come non mai. Più di 1200 steward e poco meno di 400 agenti tra Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri saranno presenti sul luogo per garantire sicurezza. L'organizzazione del concerto su indicazione del Comitato per l'Ordine Pubblico ha dovuto rafforzare la presenza della Security, aggiungendo circa 350 nuovi addetti. Attenzione massima ci sarà durante le operazione di filtraggio e prefiltraggio: sarà vietato l'ingresso con vetro, bottiglie e oggetti contundenti. Raddoppiata anche la zona rossa dove può entrare solo chi ha il biglietto.