Due tubature esplose mandano in tilt Roma Sud, allagamenti e traffico impazzito

Si rompono due tubature, enormi disagi alla colazione sulla Colombo e nella Tuscolana. Un enorme lago si è formato questo pomeriggio sulla laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra viale Guglielmo Marconi e la rampa per il viadotto della Magliana a causa della rottura di una condutture d'acqua che ha di fatto bloccato su strada automobilisti alle prese con un maxi-allagamento del manto stradale.

A intervenite una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia di agenti di polizia locale per la gestione del traffico. Sul posto anche tecnici per cercare di interrompere il flusso. Per consentire i lavori è stata chiusa al traffico la rampa di viale Guglielmo Marconi, in direzione Via Cristoforo Colombo/Eur e un tratto di via Cristoforo Colombo in direzione del Viadotto della Magliana.

Danni anche in una conduttura idrica di via Nicola Nisco, nel quartiere Appio Latino, in prossimità del parco dell'Appia, dove è esplosa sul ciglio della strada una tubatura a ridosso delle abitazioni che ha allagato strada e auto. Una giornata infernale per la viabilità stradale di tutto il quadrante sud già al collasso per alcuni lavori sull'Autostrada Aeroporto Di Fiumicino nel tratto compreso tra svincolo via della Magliana e Area di servizio Magliana in entrambe le direzioni. A complicare i disagi anche altri lavori in corso su via di Vigna Murata, nel tratto compreso tra Via Ardeatina e Via Laurentina.