Monica Setta festeggia il compleanno in Puglia: tutti gli invitati al party

Francesco Fredella 07 agosto 2023 a

a

a

Centinaia di rose colombiane rosso porpora, candelieri dorati su tovaglie di lino candido, sottopiatti d'argento e fontane di fuochi d'artificio ieri sera al Melograno di Monopoli nel cuore della Puglia per il compleanno della conduttrice Rai Monica Setta che ha chiamato a raccolta 80 amici cari in una cornice naturalisticamente unica: l'alto Salento e il mare di Capitolo. Aperitivo sotto la pioggia e poi cena place' nella grande sala bianca - volte affrescate e camini accesi con decine di candele- abbellita dalle decorazioni del mitico Michele Zaurino. Lo chef Cosimo Amico ha preparato per gli ospiti della conduttrice di uno mattina in famiglia, di Generazione z e Donne al bivio, gazpacho di datterino rosso con insalata di triglia grigliata e cipolla rossa in agrodolce, risotto allo scorfano con cedro candito e pesto di salicornia, cannoli di pasta al ragù di borragine, ombrina cotta nella foglia di fico con battuto alla menta, il tutto innaffiato da rosati del Salento doc. Durante la cena show di Savino Zaba con la sua band, concerto live di Franco Simone e una piece dell'autore di Stune mia, Piero La Penna, un classico della cultura pop pugliese. Sulle note del dj set di Peppe Trentatré invece Monica Setta ha spento le candeline sotto un fuoco di fontane di luci fra gli ulivi della Masseria. E via a ballare fino a tarda notte con sable' al lampone, gelati e rosolio home made sotto le stelle.

Il nuovo spot di Pomeriggio 5 è già un caso: il "gesto copiato" | GUARDA

Nel parterre il presidente di Invimit e consigliere di amministrazione Leonardo, Nuccio Altieri, il presidente di Bcc San Marzano Emanuele De Palma, l'ex viceministro all'istruzione oggi parlamentare Rossano Sasso, il professor Gimede Gigante (Bocconi) con la moglie Carlotta in mise di seta chiara a stampe floreali, il numero uno di Ance Luigi de Santis con la consorte Gaia de Eclesiis, il direttore di tgnorba e affari italiani Enzo Magista e Angelo Perrino, il vicepresidente Confindustria turismo Lecce Fernando Nazaro, il presidente delle Ferrovie appulo lucane l'avvocato brindisino Rosario Almiento, gli imprenditori Giuseppe Pierro e Marco Di Venuto, Lillo Santomanco e Oronzo sasso, la direttrice generale di acquedotto pugliese francesca Portincasa e l'amica del. Cuore di Monica Anna Cinti direttore museo di Brindisi. Nel finale, fuori scena, un duetto tra Monica Setta e Savino Zaba sulle note di un classico di Fred Buongusto. Duetto a cui è unito Franco Simone cantando i suoi classici vendutissimi in tutto il mondo a cominciare da Respiro.