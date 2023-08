Zuckerberg e Musk pronti al duello? Sfottò tra miliardari, si avvicina lo scontro sul ring

07 agosto 2023 a

Si farà o non si farà il 26 agosto il combattimento sul ring tra il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e il numero uno di Tesla Elon Musk? Secondo Zuckerberg il suo avversario starebbe evitando la sfida sul ring dei miliardari tecnologici che lui stesso ha lanciato. Quando Musk lo ha sfidato, Zuckerberg si è detto «pronto anche subito» e ha suggerito il 26 agosto come data dell’evento ma il suo potenziale avversario «non ha confermato». Musk ha scritto poche ore dopo che avrebbe dovuto sottoporsi a una risonanza magnetica al collo e alla parte superiore della schiena. Potrebbe essere necessaria un’operazione prima che possa aver luogo un combattimento. A luglio aveva detto che una placca di titanio sulla sua spina dorsale avrebbe forse avuto bisogno di essere rinforzata. Musk ha subito un infortunio mentre provava il sumo, specialità delle arti marziali giapponesi.

Musk aveva innescato il recente scambio verbale con lo stesso Zuckerberg scrivendo nella notte di domenica che l’incontro dovrebbe essere trasmesso su Twitter, da lui ribattezzato X. Zuckerberg ha risposto che potrebbe essere meglio utilizzare una piattaforma funzionante in modo più affidabile. A maggio, un live streaming su Twitter con Musk, in cui il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha annunciato le sue ambizioni presidenziali, è stato oscurato da problemi tecnici. In risposta, Musk ha fatto riferimento a un black out dei servizi Meta avvenuto per diverse ore nell’autunno 2021.

Zuckerberg, 39 anni, si allena con istruttori di arti marziali ed è visibilmente più in forma di Musk, 52 anni. La prospettiva della lotta è emersa per la prima volta a giugno. Musk ha sfidato Zuckerberg, che ha accettato. Dopo la pubblicità iniziale, è seguito il silenzio radiofonico, lasciando molti dubbi sul fatto che i miliardari della tecnologia si sarebbero confrontati sul ring. Qualche giorno fa Zuckerberg ha scritto su Threads di Meta (un social simile a Twitter) che ora ha un ottagono nel suo cortile: i combattimenti di arti marziali miste vengono combattuti in una gabbia ottagonale. Stravaganze di super miliardari.