Senaldi travolge Fassino e il Pd: "Lui non è ipocrita. A loro interessa il denaro"

Intervenendo nell'Aula della Camera, Piero Fassino ha mostrato il cedolino del suo stipendio a tutti i deputati, "quello che ciascuno di noi riceve ogni mese", prima di annunciare la sua astensione sul bilancio interno di Montecitorio. "L'indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dalla Camera è di 4.718 euro al mese. Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è certamente uno stipendio d'oro", ha detto. Le dichiarazioni del deputato del Pd hanno sollevato un vero e proprio polverone. Ad affrontare il tema è stato, tra gli altri, Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero non si è trattenuto e ha fatto pelo e contropelo a Fassino e al Partito Democratico.

"Volevo cimentarmi nella difesa del povero Fassino, sbertucciato da tutti perché ha detto 'Io guadagno solo 4700 euro netti al mese e non è uno stipendio imperiale. A parte che lui è un bugiardo perché lui guadagna anche più di 4700 euro al mese perché poi ha dei rimborsi e via discorrendo e quindi si arriva a raddoppiare la cifra", ha dichiarato Senaldi in un video pubblicato sulle pagine social ufficiali di Libero.

Quindi il condirettore di Libero è passato ad attaccare il Pd: "A parte questa piccola bugia che lui ha detto, tutto il Pd si è indignato nell'imbarazzo: 'Non è giusto, mentre noi difendiamo il reddito di cittadinanza, ci battiamo per il salario minimo, tu tiri fuori la tua busta paga'. Lui non è ipocrita a differenza degli altri del Pd perché sembra che agli onorevoli del Pd non interessino i quattrini", ha detto. Poi ha concluso con l'ultima stoccata: "Invece, la sinistra nasce da Marx, dal Capitale, cioè a sinistra interessa il denaro, più che agli altri, solo che non sapendo come farlo, lo vuole fregare a chi è capace di farlo, ma non dovete mica credere che chi è di sinistra non sia interessato al denaro. Anzi, normalmente uno vota la sinistra per impadronirsi del denaro altrui".