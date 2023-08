Marta Fascina, ecco che fine ha fatto: “Senza amici e familiari, mai uscita di casa”

04 agosto 2023 a

Marta Fascina è ad Arcore a Villa San Martino. Ad aggiornare tutti sul destino dell’ultima compagna di Silvio Berlusconi, che nel testamento le ha lasciato un lascito da 100 milioni (non sarà impugnato dai figli), è Tommaso Labate, che snocciola sul Corriere della Sera le ultime notizie sulla parlamentare di Forza Italia: “Si trova sempre ad Arcore. Al momento da sola, senza amici e familiari, che pure nel corso dell’ultimo mese e mezzo sono stati presenti a più riprese al suo fianco. Con lei c’è il cane Dudù, che in ogni caso rimarrà insieme a lei, che ormai lo considera «il mio cane». Non ha in programma alcuna vacanza né ha in mente di allontanarsi da Arcore, a meno di non cedere prima o poi al pressing, asfissiante e amorevole insieme, di chi le sta chiedendo di respirare un po’ di aria di mare. Di più, stando a quanto ha spiegato alle persone con cui ha contatti più frequenti, dal giorno del funerale di Silvio Berlusconi la compagna del Cavaliere non avrebbe mai più varcato il cancello della villa di Arcore e quindi non sarebbe mai uscita di casa”.

Il giornalista spiega che l’azzurra ha avuto qualche contatto con Matteo Salvini ed Antonio Tajani, tra i pochi al di fuori della famiglia con cui ha parlato. Più frequenti le telefonate con i genitori, qualche amico e con i figli di Berlusconi. “Li sento tutti indistintamente, sia i più grandi che i più piccoli” ha detto privatamente. E proprio gli amici si dicono preoccupati per il destino di Fascina: “Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato”. E ancora: “Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi”. Dal punto di vista politico sono azzerati gli impegni, tutto è rimandato a settembre.