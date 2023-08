Meteo, “bel salto delle temperature”. Sottocorona avverte tutti sul weekend

04 agosto 2023 a

Nuovo appuntamento con le previsioni del meteo di Paolo Sottocorona, l’esperto meteorologo di La7 che tutte le mattine aggiorna gli italiani nel corso delle puntate di Omnibus. L’annuncio è di un weekend segnato dalla pioggia e dal maltempo praticamente in tutta Italia, con le tre macro-zone del Paese che saranno toccate da perturbazioni: “È arrivata la perturbazione dall’Atlantico e l’Europa settentrionale, ha trovato la via del Mediterraneo, in maniera abbastanza rapida. Si presenta con delle piogge al largo di Corsica e Sardegna, poi in Toscana, c’è già qualche fenomeno. La perturbazione passa sui Balcani, poi sull’Adriatico con fenomeni molto intensi e poi arriva sulle regioni centrali. Si prepara anche un po’ di maltempo al Sud. Al Nord ci sono fenomeni intensi perché la perturbazione porta con sé un tipo di aria diversa. Oggi sarà quindi una giornata piovosa al Nord e al Centro, ma anche al Sud. Non è un ciclone, è una perturbazione. Domani si attenuerà l’instabilità al Nord, con qualche traccia di fenomeno consistente, però il grosso sarà ormai più lontano. Qualche fenomeno ancora al Centro e soprattutto al Sud, sul Gargano e in Molise ci saranno fenomeni intensi, come sul basso Tirreno tra Campania e Calabria, meno in Sicilia. Si allontana la perturbazione, ma ci sono molti fenomeni e localmente intensi”.

Agosto si trasforma in ottobre: arriva lo choc termico

“Per domenica - aggiunge ancora Sottocorona sul weekend 4-5-6 agosto - si attenua un po’ ovunque l’instabilità, c’è qualche zona residua. Però nel Nord-Est ci saranno fenomeni intensi concentrati nel pomeriggio. La tendenza è verso una situazione meno perturbata e meno instabile. In questi giorni ci saranno venti forti dove ci sarà la perturbazione. Temperature in diminuzione, ma c’è qualche zona molta cada, specialmente in Sicilia e nel Sud della Penisola. Scendono marcatamente domani le temperature, con un calo anche superiore ai 10 gradi, è un bel salto, cambia l’aria e ci sono le piogge”.