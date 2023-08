Meteo, “agosto si trasforma in ottobre”: ecco il drastico cambio di scenario

03 agosto 2023 a

Dopo l’allarme lanciato da numerosi esperti per il caldo eccessivo, con un luglio dalle temperature mai viste, ad agosto si assiste a tutto un altro quadro dal punto di vista del meteo. L’ultimo aggiornamento è di Meteo Italia7, che preannuncia un periodo con fresco, pioggia e tutto il più classico mix autunnale, che di certo non siamo abituati a vedere nei primo giorni di agosto: “Satellite autunnale nell’immagine. Pronti a tirare fuori felpe e giacche leggere? In molte zone d'Italia serviranno. L'immagine satellitare in tempo reale ci mostra un quadro decisamente atipico per il mese di agosto. Un'imponente discesa di aria fresca dal Nord Europa sta puntando il mediterraneo centrale ed è un qualcosa tipico dei mesi di settembre e ottobre. Entro 48 ore - continua l’esperto del portale - lo scenario sull'Italia sarà drasticamente diverso da quello attuale. Per un breve periodo di 3-4 giorni le temperature caleranno di 8-10 °C e in alcune zone, soprattutto quelle collinari e montane, lo choc termico sarà notevole”. Mano agli ombrelli e occhio al freddo.