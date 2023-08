Meteo, Giuliacci la vede nera: “Vasta depressione e ciclone in arrivo”. Le zone a rischio

03 agosto 2023 a

Tirate fuori i cappotti. Può sembrare una battuta visto il caldo che persiste in questi giorni, ma il colonnello Mario Giuliacci preannuncia una fase di maltempo sull’Italia per il primo weekend di agosto: “Nel prossimo fine settimana buona parte dell’Italia subirà gli effetti della discesa del ciclone proveniente dall’Europa settentrionale che porterà a più riprese temporali e forti venti, con un’inevitabile flessione delle temperature per colpa di questa profonda depressione. Nelle prossime ore si inizieranno a sentire nel Nord Italia gli effetti della vasta depressione presente sull’Europa settentrionale che si allungherà verso la parte meridionale del continente. Si attende un peggioramento delle condizioni atmosferiche con temporali, localmente intensi, forti colpi di vento e possibili grandinate”.

Ma quali sono le zone a rischio? A rispondere è sempre il sito meteogiuliacci.it: “Il rischio dello scoppio di temporali si avrà prima in Piemonte ed in Lombardia e successivamente i sposterà su Trentino e Veneto per poi arrivare alle regioni del Centro Italia. Sarà sui rilievi di Lombardia e del Friuli Venezia Giulia dove si registreranno gli accumuli più rilevanti. Si potrà arrivare fino a 40 millimetri di pioggia”. Ma non è finita qui visto che la variabilità sarà la protagonista del prossimo weekend, con anche il Sud che sarà coinvolto: “Sabato 5 agosto sono attesi temporali e forte vento su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Proprio per gli elevati contrasti termici è possibile che in queste zone si verifichino veri e propri nubifragi. Non saranno risparmiate dai rovesci anche le regioni del Nord Est e le zone interne del Centro Italia. In entrambi i casi si percepirà una decisa flessione delle temperature grazie all’intervento di una decisa ventilazione dai quadranti settentrionali come Maestrale e Bora”.

Giuliacci dà però una buona notizia sulla durata di tale situazione: “Nella giornata di domenica 6 agosto il vortice depressionario abbandonerà la nostra penisola e ritorneranno i cieli sereni sull’Italia. Si farà spazio l’anticiclone ma con temperature piacevoli, in linea con le medie. Avremo una fase tipicamente estiva ma senza eccessi”. Tornerà il caldo, ma senza l’afa opprimente. Di certo il primo sabato di agosto sarà rovinato per molti.