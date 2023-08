Vincenzo De Luca nei guai per il Covid pass della Campania. Indaga la Corte dei conti

04 agosto 2023 a

Vincenzo De Luca sotto la lente della Corte dei conti. I magistrati contabili contestano al presidente della Regione Campania, del Pd, un danno erariale relativo alle start card regionali che attestavano l’avvenuta vaccinazione al Covid ed emesse dopo la decisione del governo di adottare i green pass. Una spesa inutile, per la Procura regionale della Corte dei Conti, secondo cui la decisione di De Luca ha creato un danno per oltre 900 mila euro. Gli inviti a dedurre della procura regionale per la Campania della Corte dei Conti sono stati emessi per lo stesso presidente della Regione Campania De Luca e per Italo Giulivo, coordinatore dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza epidemiologica da Covid-19; per Antonio Postiglione, membro e vice dell’Unità di crisi, e per gli altri componenti Massimo Bisogno, Ugo Trama e Roberta Santaniello. L'ipotetico danno erariale complessivo è di oltre 3,7 milioni di euro.

A De Luca è stato notificato un ""invito a dedurre", come detto relativo all’acquisto massiccio degli attestati digitali di vaccinazione anti Covid, le smart card, la cui distribuzione venne poi sospesa. "L’invito a dedurre non è una condanna ma semplicemente un atto dovuto per accertare la responsabilità di un danno erariale certo", sottolinea all’Adnkronos Antonio Giuseppone, procuratore regionale per la Campania della Corte dei Conti.