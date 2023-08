Tomaso Trussardi in dolce compagnia. Con chi è stato immortalato

03 agosto 2023 a

Tomaso Trussardi pizzicato con Dayane Mello a Paestum pochi giorni fa. I due, seppur non colti in atteggiamenti amorosi, hanno subito suscitato voci su una possibile liason. Dayane Mello era tra gli ospiti speciali del Premio Moda Città dei Templi Edizione VII, evento che si è tenuto a Paestum qualche giorno fa nel quale ha ricoperto il ruolo di madrina. Ha sfilato in abiti da sposa e ha posato con gli organizzatori dell'evento tra i quali proprio Trussardi.

In molti sostengono che tra i due ci sia un ottimo feeling, ma non ci sono conferme sulla nascita o meno di un flirt amoroso tra la modella e l'ex compagno di Michelle Hunziker