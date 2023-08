Francesco Totti e Ilary Blasi, fuori tutto: in tribunale tradimenti, nomi, sms...

Alice Antico 03 agosto 2023 a

a

a

È ancora guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La rottura tra i due, ormai nota da mesi, sembrava quasi arrivata a un assestamento. E invece ora la situazione sta imboccando una via che sembra, addirittura, di non ritorno. Ma andiamo con ordine. Come riporta “Il Corriere”, nei giorni scorsi Ilary, tramite i suoi legali, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta di addebito contro l’ex marito. La conduttrice sostiene che il loro matrimonio sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, attuale compagne dell'ex capitano della Roma. Totti avrebbe quindi tempo fino al prossimo 10 agosto per rispondere alle accuse rivoltegli da parte della sua ex coniuge. Ed è chiaro che lo farà: i suoi avvocati, infatti, starebbero preparando una contro-richiesta, che si avvarrebbe di una lista di presunti flirt di Ilary. Per la prima volta verranno fatti nomi e cognomi. Ma non solo, perché i due legali, riporta il quotidiano, farebbero uso pubblicamente anche dei presunti messaggi compromettenti scoperti sul cellulare della showgirl da parte di Francesco, come lui stesso aveva dichiarato nella famosa intervista che ruppe il silenzio. È possibile che il giudice del Tribunale civile di Roma, Simona Rossi, deciderà di convocare le persone chiamate in causa dagli ex coniugi.

Finisce la guerra dei Rolex tra Totti e Blasi: la decisione è una doccia fredda

Nelle ultime ore, in aggiunta, Ilary ha subito una sconfitta sul noto fatto dei Rolex. Infatti, il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma ha respinto il suo appello contro la sentenza del giudice Francesco Frettoni, ritenuto infondato. I preziosi orologi non sono stati considerati regali da parte di Francesco per lei, e ne è stato confermato, anzi, il compossesso da parte di entrambi. È chiaro, in conclusione, che l’aria si fa sempre più tesi tra i due ex coniugi romani. Come si svolgeranno le cose nel prossimo processo del 20 settembre 2023? Staremo a vedere.