Harry e Meghan accusano i Beckham: litigata furiosa poi la rottura

Si allunga la lista delle celebrità che ce l'hanno con Harry e Meghan. I Duchi di Sussex hanno fatto arrabbiare David Beckham e la moglie Victoria dopo una telefonata di fuoco che si è conclusa con la rottura tra le due coppie di amici di lunga data. Quella del principe e della moglie sembra sempre di più una guerra contro tutti e non più contro Buckingham Palace. A riportare la vicenda è il tabloid britannico Sun secondo il quale l’ex capitano della Nazionale inglese ci calcio, ora azionista dell’Inter Miami, e l'ex star delle Spice Girls, sarebbero indignati dopo una telefonata al veleno in cui Harry li avrebbe accusati di essere le gole profonde che spifferano indiscrezioni alla stampa, soprattutto sui veleni che riguardano la famiglia reale. Singolare, visto che il principe non ha mai mancato di accusare il padre, re Carlo, il fratello William e la moglie Kate Middleton di varie nefandezze. Ma tant'è. La telefonata di fuoco avrebbe spinto i Beckham a rompere definitivamente i rapporti.

La stampa britannica nota che qualche avvisaglia c'era stata negli ultimi tempo. Harry e Meghan hanno disertato il matrimonio di Brooklyn Beckham, ma anche l'esordio-evento di Lionel Messi nella squadra di David, con Kim Kardashian e Serena Williams. L'amicizia tra le due coppie durava da anni. Harry e Meghan stanno vivendo un momento negativo, tra la cancellazione dei ricchi contratti con i media per i loro progetti editoriali e il decadimento della popolarità nel Regno Unito e non solo dopo anni di accuse e veleni al Palazzo.