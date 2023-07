Vittorio Feltri, stoccata ad Alain Elkann: "Caduta di stile". Il dettaglio clamoroso

28 luglio 2023 a

Non si placa la bufera per l'articolo di Alain Elkann su Repubblica che racconta il viaggio del giornalista (padre, tra l'altro, dell'editore del giornale) su un treno Italo per Foggia insieme a un gruppo di ragazzi chiassosi e maleducati. I contrasti sottolineati dall'autore (il suo vestito di lino, Proust in francese e la stilografica contro tatuaggi, iPhone e discorsi vacui) hanno provocato ironie e critiche, tanto che oggi su Repubblica c'è uno sdegnato comunicato del comitato di redazione, la rappresentanza sindacale dei giornalisti. A dare una lettura fuori dagli schemi della vicenda è Vittorio Feltri che ha dedicato al caso un articolo sull'edizione di venerdì 28 luglio di Libero. Il direttore editoriale del giornale afferma di aver trovato "Inopportuno" il pezzo di Elkann che "descriveva con disgusto la sua esperienza: un viaggio in treno verso Foggia in un vagone dove un gruppo di giovinastri vestiti come zingari si è esibito con un eloquio da buzzurri in discorsi volgari".

C'è un rimprovero da fare allo scrittore. "L’articolo dava l’impressione di sottolineare l’eleganza dell’autore al confronto con la sciatteria dei suoi compagni di trasferta", argomenta Feltri, ma" un signore che sia veramente tale per dimostrare la sua superiorità anche estetica non dovrebbe mai misurarsi con i plebei che gli siedono accanto". Insomma, "sottolineare la propria raffinatezza e superiorità culturale per dimostrare la cafoneria altrui è una volgarità che non si addice a una persona chic" come Elkann che si è reso protagonista di una "mancanza di stile che un uomo raffinato non dovrebbe mai rivelare". Parliamo di un "particolare" come dice Feltri, perché nella sostanza l'articolo è condivisibile anche se "non c’è bisogno di recarsi a Foggia in treno per constatare che l’umanità in genere fa schifo, in particolare i giovani sono villani insopportabili", volgari e rumorosi.

In genere, sottolinea Feltri le persone più eleganti che si vedono in giro sono anziani d’ambo i sessi. Le più sfacciate "sono le ragazze smaniose di esibire il c**o come fosse un trofeo". In sintesi, seppur macchiato da una caduta di stile, nella sostanza l'articolo di Elkan è condivisibile e l'autore ottiene la solidarietà di Feltri.