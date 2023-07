Andrea Giambruno smonta il giochetto della sinistra: "Perché parlano di me"

Luca De Lellis 29 luglio 2023 a

"Se non ti sta bene stai a casa tua, nella Foresta Nera”. Da questa frase pronunciata in diretta su Rete 4 dal conduttore di ‘Diario del Giorno’ Andrea Giambruno – compagno del premier Giorgia Meloni – si è scatenato un putiferio mediatico. L’invito non proprio amichevole era rivolto al ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, che lo scorso 13 luglio sosteneva che il turismo in Italia, e nell’Europa Meridionale, fosse sul viale del tramonto a causa del caldo dovuto al cambiamento climatico. La reazione del giornalista di Mediaset non è stata apprezzata da molti, specie da ambienti di centro-sinistra che nel migliore dei casi l’hanno definito come un negazionista del clima, mentre nel peggiore uno sconquassatore dei rapporti con l’Europa. Secondo il parere del protagonista, però, “la sua era solo una battuta, ed escludo che un ministro tedesco possa risentirsi per una cosa detta da un giornalista italiano”.

Intervistato dal Corriere della Sera, Giambruno spegne le polemiche scoppiate dopo le sue affermazioni. “E’ da stamattina che sorrido. Ho fatto una battuta sul ministro tedesco Karl Lauterbach, ma costruirci un ‘caso Giambruno’ vuol dire proprio che non ci sono altri casi di cui scrivere”, ha riferito piuttosto allibito da quanto accaduto. Poi ha svelato un retroscena familiare che riguarda la leader di Fratelli d’Italia, che si pensava potesse essere stizzita dal suo comportamento. Invece, ammette il giornalista, “con Giorgia non ne ho parlato”.

È tempo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Noto che, fra tante polemiche, nessuno ha potuto scrivere che la battuta non era condivisibile. Massimo Gramellini, che stimo, ha scritto sul Corriere che tutti la pensano come me”. E poi una stoccata contro i critici dell’operato del governo, con particolare riferimento al viaggio della sua compagna a Washington: “Ma le pare normale che la sua visita alla Casa Bianca è un successo e che, accanto, sui quotidiani, si parli del ‘caso Giambruno’? Sviare l’attenzione su di me mi sembra un modo per non ammettere che questo governo le sta azzeccando tutte”. Giambruno, al termine dell’intervista, rivendica anche la sua presa di posizione contro il ministro tedesco Lauterbach, definendo la sua tesi per cui il turismo in Italia è destinato a fallire per il clima un “racconto neanche supportato dai dati”, che sembra pure da “menagramo”.