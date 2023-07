Gli Ufo "esistono e li abbiamo visti", tre militari Usa sentiti al Congresso

27 luglio 2023 a

Ufo, intelligenze aliene e dischi volanti "atterrano" nel Congresso degli Stati Uniti. Washington "sta nascondendo da tempo un programma segreto per il recupero e lo studio di oggetti volanti non identificati", ha sostenuto l'ex agente dell’intelligence dell’Areonautica Usa, il maggiore David Grusch nel corso della sua attesa testimonianza davanti alla commissione di Controllo della Camera, nell’ambito dei tentativi del Congresso di acquisire maggiori informazioni sugli Ufo, o Uap (unidentified aerial phenomena). Grusch ha riferito che nel 2019 gli fu chiesto dal capo della task force governativa sugli Uap di identificare tutti i programmi top secret relativi alla missione della task force. All’epoca, Grusch prestava servizio nel National Reconnaissance Office, l’agenzia che opera i satelliti spia Usa. "Nel corso dei miei compiti ufficiali fui informato di un programma che andava avanti da decenni per il recupero e lo studio di rottami di Uap, al quale mi fu negato l’accesso", ha detto l’ex ufficiale. Alla domanda se il governo abbia informazioni su forme di vita extraterrestri, Grusch ha replicato che probabilmente gli Usa sono a conoscenza di attività "non umane" a partire dagli anni ’30 del secolo scorso.

Le dichiarazioni choc dell'ex 007: "Usa in possesso di astronavi aliene"

Tre gli ex militari ascoltati all'udienza pubblica La Cnnì ha raccolto le testimonianze in aula degli ex militari convinti che gli avvistamenti non solo siano "un problema di sicurezza nazionale" ma anche che il governo sia "troppo riservato" al riguardo, per citare le parole dell'ex pilota della Marina Ryan Graves, ascoltato nel corso dell'udienza. Sia Graves che David Fravor, un comandante in pensione della Marina degli Stati Uniti, spiega ancora la Cnn, hanno entrambi testimoniato dei propri avvistamenti di 'fenomeni aerei non identificati' (detti UAP) mentre prestavano servizio nell'esercito. David Grusch, un ex ufficiale dell'intelligence dell'Air Force, ha quindi affermato come il governo abbia nascosto le sue ricerche sugli avvistamenti e ha sottolineato inoltre di aver riferito informazioni a riguardo all'ispettore generale della comunità dell'intelligence. Ma c'è dell'altro: Grusch ha sostenuto anche che il governo degli Stati Uniti non solo sarebbe in possesso di 'astronavi aliene', ma anche che avrebbe rinvenuto "resti biologici non umani" nei luoghi dove i velivoli si sono schianti. Tuttavia, messo sotto pressione dalle domande, ha poi chiarito che quanto riferito gli era stato detto da altri senza esserne stato testimone diretto: "È qualcosa - ha spiegato - a cui non ho assistito di persona".

Il Pentagono ha smentito le affermazioni di Grusch, secondo il quale è in corso un insabbiamento a livello governativo sugli Ufo. La portavoce del dipartimento della Difesa, Sue Gough, in un comunicato ha affermato che gli investigatori non hanno scoperto "alcuna informazione verificabile" per supportare l’esistenza di programmi, passati o presenti, riguardanti "il possesso, o lo studio dell’ingegneria di materiali extraterrestri".