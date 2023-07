La "Divina" Pellegrini incinta mostra la pancia. Sui social è abbraccio vip

26 luglio 2023 a

Era ormai diventato il segreto di Pulcinella. L'indiscrezione che non poteva più essere nascosta. La notizia, o presunta tale, più commentata sotto gli ombrelloni di mezza Italia. Ieri è arrivata, attraverso i social network, la definitiva conferma. Federica Pellegrini è incinta. È stata la stessa nuotatrice ad annunciare, urbi et orbi, la dolce attesa. La lieta novella è stata diffusa grazie a un video, girato in coppia con suo marito, Matteo Giunta.

Negli ultimi giorni si erano pronunciati tutti i maggiori esperti di gossip italiano, dopo che era stato pubblicato uno scatto di profilo della Divina mentre la campionessa, che tutto il Mondo ci ha invidiato per oltre un decennio, stava trascorrendo alcuni giorni di relax a Ponza, ospite (insieme al marito) del presidente del Coni Giovanni Malagò. I paparazzi l'hanno sorpresa in spiaggia mentre giocava insieme alla piccola Beatrice (figlia di Vittoria Malagò e Luca Lucheschi). Una fotografia che non mostrava più gli addominali scolpiti di un tempo. Privi di grasso, perfetti, marmorei. Al loro posto, un lieve rigonfiamento della pancia. Un dettaglio estetico che, abbinato a un seno maggiormente tondo e pronunciato, ha creato un tourbillon di chiacchiere.

Ieri mattina Federica Pellegrini, dal proprio account Instagram, ha prima scritto un testo rivolgendosi alla nuotatrice australiana Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il record sui 200 stile libero. "Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni, ma voglio dirti una cosa...". Un messaggio accompagnato appunto da un video nel quale la campionessa veneta mostra orgogliosamente la pancia. Sulla quale fa capolino una scritta a pennarello: "We'll take it back". Una frase inglese che, tradotta in italiano, suona come un "ce lo riprenderemo". Il riferimento sarebbe al record perso e al sogno di vederlo riconquistato, tra qualche anno, dal futuro nascituro.

Un girato che si conclude con un bacio scambiato tra la Divina e il marito, Matteo Giunta, l'ex coach sposato un anno fa a Venezia e con il quale ha condiviso l'esperienza a Pechino Express. Lunghissima la lista dei vip, sportivi e del mondo dello spettacolo, che hanno commentato la notizia direttamente su Instagram. Tra i primi a congratularsi con la coppia le cantanti Bianca Atzei e Laura Pausini e la conduttrice Antonella Clerici. Non sono mancate le emoticon di Diletta Leotta, della Federazione Italiana di Nuoto e del campione del mondo in MotoGp, Francesco Bagnaia.