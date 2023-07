Arisa, indiscrezione-bomba: lascia Amici e sbarca in Rai. Dove la vedremo

26 luglio 2023 a

Attraverso un flash, Dagospia ha lanciato in rete un'indiscrezione sulla cantante Arisa che ha mandato in fibrillazione i suoi numerosi fan. Dopo aver rivestito il ruolo di giurata ad Amici, il talent-show capitanato da Maria De Filippi che trasforma ragazzi esordienti in star del canto e del ballo, la cantante sembrerebbe essere pronta a cambiare progetti e a sbarcare in Rai.

Lo ha reso noto Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. In particolar modo, è stato il giornalista Giuseppe Candela a comunicare che Arisa non farà più parte della giuria di Amici e sarà invece un volto della Rai. Stando a quest'indiscrezione, la cantante avrebbe intenzione di accettare il ruolo di giudice a The Voice Kids, il programma che porta sul palco le voci dei più piccoli.

Arisa non avrebbe ancora firmato e non avrebbe quindi detto sì al nuovo impegno in maniera ufficiale. Tra i sogni della cantante ci sarebbe ancora quello di tornare a calcare il palco dell'Ariston. Proprio durante una puntata domenicale di Amici, Arisa aveva rivelato di provare nostalgia e di desiderare di tornare a essere uno dei concorrenti del Festival di Sanremo. "Sono giù perché sono due anni che Amadeus non mi prende", aveva ammesso.