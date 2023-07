Jovanotti in sedia a rotelle allarma i fan: perché non posso tornare a casa

26 luglio 2023 a

Dopo una caduta rovinosa in bici e l'operazione al femore e alla clavicola, per Jovanotti è iniziato il lungo e faticoso tempo del recupero. In diretta dall'ospedale aveva già avvisato i fan, mostrando le fasciature e assicurando l'ottima riuscita dell'intervento. "Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magico": così il cantante aveva salutato i suoi sostenitori. Oggi sono arrivati i nuovi aggiornamenti. Sul suo profilo TikTok, Jovanotti si è mostrato in sedia a rotelle e ha spiegato il motivo per cui non può ancora tornare in Italia.

Un attimo di distrazione e poi la rovinosa caduta: Jovanotti in ospedale

Jovanotti è tornato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute via social. Dopo la grave caduta in bicicletta tra i campi di canna da zucchero a Santo Domingo, il cantante, in sedia a rotelle, ha spiegato di aver dovuto rimandare il suo rientro in Italia per motivi medici: "Ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c'è bisogno di tempo". In un video, pubblicato su TikTok, tuttavia, l'artista ha comunque regalato un sorriso ai suoi follower.

"Buongiorno ragazzi, come state? Qua sempre meglio, oggi sono stato seduto un'oretta. Sono senza flebo. Piano piano cerchiamo di fare un po' di movimenti... Agosto lo passerò con Fabrizio Borra (il suo storico fisioterapista), appena sarò in grado di prendere un volo", ha raccontato. Poi ha continuato, ammettendo che non c'è ancora una data stabilita per il ritorno in Italia: "Non so quanto ci vorrà. Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c'è bisogno di un po' di tempo per ristabilire la circolazione senza rischi. Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare. Che botta comunque, vi mando un abbraccio e buona estate ovunque voi siate", ha concluso.