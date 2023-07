Federica Pellegrini incinta, il video social: "Ci riprenderemo il record"

26 luglio 2023 a

Federica Pellegrini è incinta ma è pronta a riprendersi il record mondiale sui 200 metri stile libero, "soffiatole" dopo ben 14 anni da Mollie O'Callaghan, magari con una nuova generazione di campionesse. E' proprio la "Divina" Pellegrini a congratularsi con la 19enne nuotatrice australiana con un video pubblicato su Instagram in cui mostra la pancia, lievemente cresciuta, insieme al marito Matteo Giunta. "Splendida gara - scrive Federica taggando la O'Callaghan - Ma voglio dirti una cosa... Ce lo riprenderemo!"

I riflettori, comunque, sono tutti sulla gravidanza di Pellegrini. Tra pettegolezzi e smentite, ora è Federica a confermare la notizia: aspetta un bambino (o una bambina) dall'ex coach e oggi compagno di vita Matteo Giunta. E c'era da aspettarsi che la campionessa dei record volesse dare l'annuncio a modo suo: con ironia, combattività e ricordando a tutti di essere stata - e del resto lo sarà per sempre - la "Divina" dello sport italiano. Ora, all'età di 34 anni, per Federica Pellegrini si apre un nuovo ed emozionante capitolo della vita.