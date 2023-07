Fabio Fazio, perché la Rai ha detto no per i social: escono le cifre dell'offerta

Sullo stesso argomento: Fazio perde il bottino social: lo sgarbo clamoroso della Rai

Francesco Fredella 24 luglio 2023

Fabio Fazio va via dalla Rai e su Nove arriva il suo “Che tempo che fa?”, ma la partita più grande è legata alle pagine social del programma in onda fino allo scorso maggio in Rai. Secondo TvBlog ci sarebbe stata una trattativa (naufragata) fra la Rai e Officina, la società che produce il programma, per quelle pagine Twitter, Facebook e Instagram. Tanto forti.

La Rai polverizza gli account social di Che tempo che fa. E Fazio rosica

“La trattativa fra le due società sarebbe naufragata per un’offerta inadeguata da parte di Officina. Le pagine social di Che Tempo Che Fa si dice varrebbero almeno un milione di euro. […] L’offerta fatta da Officina a Rai per rilevarle sarebbe stata molto inferiore. Ci sarebbero state offerte successive, ma le parti erano comunque erano molto distanti”, scrive TvBlog.“Indiscrezioni giornalistiche parlano di offerte fra i 20 ed i 30 mila euro, evidentemente molto distanti dal valore reale. Fonti vicine a viale Mazzini dicono inoltre che non è vero che la Rai volesse un milione di euro. Ma l’offerta di Officina si dice non fosse davvero adeguata. La trattativa quindi sarebbe naufragata”: l’indiscrezione sta girando in Rete.