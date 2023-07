Rai-Fazio, bordate sugli account social di Che tempo che fa: “Ditemi a cosa servono…”

21 luglio 2023 a

Volano gli stracci tra Fabio Fazio e la Rai. Il nodo del contendere, dopo l’addio del conduttore televisivo, passato a Discovery, è rappresentato dagli account social di Che tempo che fa, il programma che portava avanti su Rai. "Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio", aveva tuonato Filippa Lagerback su Instagram, con la storia che era stata ripubblicata e condivisa dallo stesso Fazio, che ha poco gradito il fatto che viale Mazzini si sia tenuta i profili dei vari social network.

Ma la Rai ha affidato a Fanpage una nota sulla vicenda dell’archivio: “Si precisa che l’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai3”. Gli account saranno quindi polverizzati e non resteranno cristallizati come archivio per il futuro. La tensione, dopo il trasferimento della ciurma di Fazio sul canale Nove, è ai massimi livelli, con Fazio che su Twitter ha ricondiviso il messaggio di un utente: "La chiusura dell'account di Che tempo che fa la distruzione della biblioteca di Alessandria dei nostri tempi. Che tempo che fu".